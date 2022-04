Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann sieht durchaus Außenseiterchancen für den Fußball-Bundesligisten in den Europa-League-Partien gegen den FC Barcelona. "Wir planen für den Halbfinal-Einzug. Wir planen, nicht auszuscheiden", sagte der 50-Jährige der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Freitag) vor dem Viertelfinalhinspiel am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) in Frankfurt. Im Interview der "Frankfurter Rundschau" erklärte Hellmann: "Ich weiß nicht, wie groß die Chance ist, aber wir haben eine. Wir spielen nicht gegen Barcelona, um Bella Figura zu machen."