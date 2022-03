Mit lodernden Funkenfeuern haben viele Orte in Oberschwaben und der Bodenseeregion am Wochenende symbolisch den Winter vertrieben. Im Ravensburger Ortsteil Oberzell stapelte der Funkenverein bis Samstag Christbäume, Paletten und Holzkisten zu einem rund zehn Meter hohen Turm, wie Vereinsvorsitzender Andreas Hofherr sagte. Obenauf thronte die "Funkenhexe" aus altem Stoff, Stroh und Heu - und mit leuchtenden Augen in Form zweier Glühbirnen. Während das Funkenfeuer am Samstagabend vor Hunderten Zuschauern brannte, zündete der Verein zudem ein kleines Feuerwerk.