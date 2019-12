Nouakchott (dpa) - Vor der Küste Mauretaniens sind mindestens 58 Migranten beim Kentern ihres Schiffs ums Leben gekommen. Das teilte das Innenministerium des westafrikanischen Landes mit. An Bord des Schiffes, das den weiter südlich gelegenen Staat Gambia am Vortag verlassen habe, seien rund 180 Menschen gewesen. 95 von ihnen seien gerettet worden, erklärte das Ministerium. Das kleine westafrikanische Land Gambia zählt weniger als zwei Millionen Einwohner. Vor allem junge Menschen haben sich von dort in vergangenen Jahren nach Europa aufgemacht.