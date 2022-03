Wegen mehrerer Vogelgrippe-Fälle müssen Geflügelhalter in Böblingen und Sindelfingen ihre Tiere ab Mittwoch im Stall lassen. Weil das Virus in den beiden Städten bei fünf toten Graugänsen gefunden worden sei, werde im Laufe des Dienstags eine Allgemeinverfügung dazu veröffentlicht, sagte ein Sprecher des Landratsamts. Am Wochenende seien vier weitere tote Tiere entdeckt worden, die nun auf den Vogelgrippe-Erreger untersucht würden.