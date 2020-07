Anreise:Per Bahn mit ICE und RE, umsteigen in Karlsruhe, Fahrzeit circa dreieinhalb Stunden. Mit dem Auto (ca.260 km ab Heidelberg) etwas kürzer.

Ermäßigungen: Die kostenlose Bodensee-Card gilt als Freifahrtschein im Landkreis Konstanz, inklusive Stein am Rhein und Überlingen. Außerdem bietet sie 20 Prozent Ermäßigung bei der Untersee-Schifffahrt, reduzierte Eintritte in Museen. 3 Länder – ein Pass: Das Bodensee Ticket enthält sämtliche Highlights der internationalen Bodenseeregion – auch das Appenzellerland und den Rheinfall bei Schaffhausen/Schweiz. Das Ticket gilt für Bus, Bahn, Fähren und 2 Fährverbindungen quer über den See und kostet 21 Euro p.P./Tag für eine Zone Ost oder West, 27 Euro für beide Zonen, 3 Zonen inkl. Appenzellerland kosten 37 Euro.

Übernachten: Die Mettnaukur hat mehrere Gesundheitsresorts verschiedener Kategorien. Das exklusivste ist die Seehalde, pro Person im Doppelzimmer kostet ab 135 € pro Tag mit Vollpension, www.mettnau.de; das Nullenergie-Gebäude AquaTurm Hotel ist gleichzeitig das höchste Hotel am Bodensee. Die Zimmer sind stylish, der Blick großartig. Ab 105 Euro mit Frühstück pro Person, www.aquaturm.de.

Unternehmungen: Rundfahrten mit der BSG – Bodenseeschiffahrt. Z.B. ab Konstanz ins Wollmatinger Ried mit der MS "Reichenau". Das kleine, gemütliche Schiff genießt Kultstatus auf dem Untersee. Wandern: Die Mindelsee-Umrundung gehört zu den vier Radolfzeller Runden. Der See mit dem jadegrünen Wasser ist ein Gletschersee und liegt inmitten eines Naturschutzgebiets. Die rund 8 km lange Tour führt durch dichten Wald, Moor und Ried.

Weitere Infos www.radolfzell-tourismus.de oder www.bodenseewest.eu