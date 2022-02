Bischof Fürst lehnte auch die Möglichkeit einer freiwilligen Entscheidung ab. "Wenn man für die Ehelosigkeit, gerade in Zeiten wie diesen, keine institutionelle Stützung hat, geht sie uns ganz verloren. Deshalb bin ich dafür, dass wir die Ehelosigkeit der Priester nicht aufgeben."

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hatte Anfang Februar gesagt, er fände es ebenso wie der Münchner Kardinal Reinhard Marx gut, wenn Priester heiraten dürften. Er sei nicht gegen den Zölibat. Er sei aber dafür, dass es den Priestern freigestellt werde, ob sie ehelos leben wollten.

In dem Interview kritisierte der Bischof gleichzeitig den ehemaligen Papst Benedikt schwer. Dieser hat laut des Münchner Missbrauchsgutachtens von Anfang Februar in seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising bei vier Fällen falsch gehandelt. Fürst sagte nun, Joseph Ratzinger habe sich und der Kirche "sehr schweren Schaden zugefügt". Von der Forderung der Reformbewegung Maria 2.0, dem emeritierten Papst den Titel zu entziehen, hält Fürst indes nichts. Bei der Verabschiedung habe Benedikt selber gesagt, dass er nun nur noch der Pilger Benedikt sei. Fürst sagte: "So sehe ich ihn auch."