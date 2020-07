BIOGRAFIE

Name: Sven Plöger

Geboren am 2. Mai 1967 in Bonn.

Ausbildung: Nach Abi und Grundwehrdienst Studium Meteorologie in Köln.

Karriere: Ab 1996 bei Meteomedia, dem Wettervorhersagedienstleister von Jörg Kachelmann; bald erste Live-Interviews im Radio. Am 2. März 1999 moderierte Plöger das erste Mal "Das Wetter" in der ARD. Derzeit moderiert er mehrere Radio- und Fernsehwettersendungen, hält Vorträge und ist in der Pilotenausbildung tätig. 2010: Auszeichnung als "bester Wettermoderator Deutschlands".

Autor: Plöger hat mehrerer Sachbücher über Wetter und Klima veröffentlicht. Aktuell: "Zieht euch warm an, es wird heiß", Verlag Westend.

Privat: Plöger ist seit 1998 verheiratet. Er liebt die Fliegerei (Gleitschirm, Segelflug, Ultraleichtflug), Tauchen, Skifahren und Reisen.

Engagement: Seit 2010 offizieller Pate des Kinderhospizes Bethel für sterbende Kinder. lex