Name: Paul Maar

Geboren am 13. Dezember 1937 in Schweinfurt.

Kindheit: Sie verbringt er im unterfränkischen Theres im Gasthaus seines Stiefopas, wo er sein Talent zum Geschichtenerzählen entdeckt.

Familie: Die Mutter stirbt früh; der Vater kommt als frustrierter, gewalttätiger Mann aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Er misshandelte Paul Maar und seinen Bruder.

Ausbildung: Nach dem Abitur studiert er an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Anschließend Referendar in Stuttgart-Feuerbach. Sechs Jahre arbeitet Maar als Kunsterzieher in Crailsheim und Filderstadt.

Autor: Zum Schreiben kommt Maar, weil sich der Intendant des Theaters Schloss Maßbach, wo Maar in den Semesterferien als Fotograf jobbt, beklagte, dass es keine neuen Theaterstücke für Kinder gebe und er immer wieder "Dornröschen" oder "Die sieben Geißlein" spielen müsse. Das Ergebnis ist Maars erstes Theaterstück "Der König in der Kiste". Maars bekannteste Werke sind die Geschichten vom "Sams". Er ist auch Autor vieler Klassiker der "Augsburger Puppenkiste". Seine Bücher enthalten viele literarische Anspielungen, zum Beispiel auf E.T.A. Hoffmanns Werke.

Aktuell: Gerade hat Maar ein Buch für Erwachsene veröffentlich, seine Autobiografie: "Wie alles kam – Roman meiner Kindheit." (Fischer Verlag).

Preise: Für sein Werk hat Maar diverse Ehrungen erhalten, beispielsweise den Brüder-Grimm-Preis, den Deutschen Jugendliteraturpreis oder die Hans-Christian-Andersen-Medaille.

Namensgeber: 16 Schulen und 1 Kinderhaus sind in ganz Deutschland nach Paul Maar benannt.

Familie: Paul Maar ist verheiratet mit Nele Maar, die er seit der gemeinsamen Schulzeit kennt. Die beiden haben drei Kinder und leben in Bamberg.