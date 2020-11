BIOGRAFIE

Name: Florian Langenscheidt

Geboren am 7. März 1955 in Berlin

Ausbildung: An der Münchner Ludwig-Maximilians-Uni studiert er Journalismus und Philosophie. Nach seiner Promotion – Thema: "Werbung für Gegenwartsliteratur" – geht er an die Harvard University und belegt Verlagswesen. Am INSEAD in Fontainebleau macht er den Master of Business Administration.

Werdegang: Nach seinem Rückzug aus der Geschäftsführung der Langenscheidt-Verlagsgruppe ist er in vielen Funktionen aktiv: unter anderem als Wagniskapitalgeber in den Bereichen Medien und Internet, als Fernseh-Moderator, Redner sowie als Autor von Kolumnen und Büchern. Im Heyne Verlag ist aktuell, in Zusammenarbeit mit André Schulz, "Alt genug, um glücklich zu sein. Wie unser Leben mit jedem Jahr besser wird" (400 Seiten, 20 Euro) erschienen.

Einsatz: Langenscheidt engagiert sich in zahlreichen Organisationen wie "Children for a better world", der "Deutschen Kinder- und Jugendstiftung", "Stiftung Lesen" oder dem WWF. 2016 erhält er das Bundesverdienstkreuz am Bande. Ein Jahr später wird er mit dem Stifterpreis des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen ausgezeichnet.

Privat: Florian Langenscheidt lebt in Berlin und hat fünf Kinder.