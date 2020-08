BIOGRAFIE

Name: Christian Brückner

Geboren am 17. Oktober 1943 in Waldenburg/Schlesien

Anfänge: Am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Köln macht Brückner 1963 das Abitur. Zum Studium geht er nach Berlin und belegt an der Freien Universität Germanistik, Theaterwissenschaften und Publizistik. Gleichzeitig nimmt er aber auch schon Schauspielunterricht. In den folgenden Jahren wird er auf Bühnen in Berlin, Hamburg, Klagenfurt, Freiburg und New York stehen.

Synchronisation: Mit seiner einprägsamen Stimme, die er Robert De Niro für das deutsche Film-Publikum leiht, macht sich Brückner einen Namen. Daneben synchronisiert er noch viele andere Hollywoodstars. Für seine "herausragenden Sprecherleistungen" bekommt Brückner 1990 den Adolf-Grimme-Preis. Außerdem erhält er Auszeichnungen wie den Lesewerk-Preis (2006), den Deutschen Vorlesepreis (2010), den Ehrenpreis des Deutschen Hörbuchpreises (2012) und den Ehrenpreis des Preises der deutschen Schallplattenkritik als Interpret literarischer Hörbücher (2017). Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland wird Brückner 2018 verliehen.

Verlag: Im Jahr 2000 gründet Brückner mit seiner Frau Waltraut den Hörbuchverlag parlando. Zum Programm gehören unter anderem Werke von Franz Kafka und Joseph von Eichendorff aber auch von amerikanischen Schriftstellern wie John Updike, Herman Melville und David Vann. 2005 wird das Gesamtprogramm von parlando mit dem deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. Vor zwei Jahren verkaufen Brückner und seine Frau den Verlag, sie sind aber weiterhin als Herausgeber für das Programm verantwortlich.

Privat: Christian Brückner lebt mit seiner Frau Waltraut in Berlin. Das Paar hat zwei Söhne.