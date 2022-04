BIOGRAFIE

Name: Christiane Hoffmann

Geboren am25. Mai 1967 in Hamburg.

Werdegang: Christiane Hoffmann verbringt ihre Kindheit und Jugend in Wedel bei Hamburg. Zum Studium geht sie erst nach Freiburg und belegt dort an der Albert-Ludwigs-Universität die Fächer Slawistik und Osteuropäische Geschichte. Später wechselt sie an die Staatsuniversität Leningrad und die Universität Hamburg, wo sie auch noch Journalistik studiert. Ihr Berufsziel, Journalistin zu werden, verwirklicht sie ab 1994 bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. 18 Jahre arbeitet sie dort, unter anderem als Auslandskorrespondentin in Moskau und Teheran. 2013 wird sie beim Spiegel Stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros. Seit Januar diesen Jahres ist sie für die Bundesregierung tätig – als Erste Stellvertretende Sprecherin und Stellvertretende Leiterin des Presse- und Informationsamtes. Bündnis 90/Die Grünen hatte sie für diesen Posten vorgeschlagen.

Buch: "Alles, was wir nicht erinnern. Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters" (C.H.Beck, 279 Seiten, 22 Euro).

Privat: Christiane Hoffmann lebt in Berlin. Sie ist mit dem Schweizer Diplomaten und Politiker Tim Guldimann verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.