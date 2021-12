BIOGRAFIE

Name: Berndt Schmidt

Geboren am 3. Januar 1964 in Bruchsal.

Werdegang: Schmidt wächst in Graben-Neudorf auf. Nach seinem Abitur in Philippsburg studiert er in Augsburg Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. 1993 wird mit dem Thema "Führung in Konzernen, eine epische Untersuchung" zum Dr. rer. pol. promoviert. Seine erste Berufsstation führt ihn für die Bertelsmann AG als kaufmännischer Geschäftsführer nach Frankfurt am Main und New York. 2002 wird er Generalbevollmächtigter des Musiktheaters Neuschwanstein in Füssen. Zwei Jahre später wechselt er zur Stage Entertainment und wird Geschäftsführer des Apollo- und des Palladium-Theaters in Stuttgart. Seit November 2007 ist Schmidt Intendant des Friedrichstadt-Palastes in Berlin. Er stellt das Haus in den folgenden Jahren wieder auf finanziell feste Beine, die Ticket-Umsätze werden zu den höchsten in der Geschichte.

Ehrungen (eine Auswahl): Während des Christopher Street Days 2012 in Berlin erhält Schmidt den Zivilcouragepreis. 2020 kürt ihn die "Berliner Morgenpost" zum "Berliner des Jahres".

Der Film: Der Dreiteiler "Der Palast" unter der Regie von Uli Edel und mit Schauspielern wie Svenja Jung, Anja Kling und Heino Ferch läuft am 3., 4. und 5. Januar jeweils um 20.15 Uhr im ZDF. In der Mediathek ist er jetzt schon zu sehen.

Privat: Schmidt lebt in Berlin.