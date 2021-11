BIOGRAFIE

Name: Sönke Wortmann

Geboren am 25. August 1959 in Marl.

Werdegang: Fast hätte er sein berufliches Leben als Fußballprofi begonnen. 1980 kickt er bei der SpVgg Erkenschwick und erzielt ein Tor beim 3:0 Sieg, der dem Verein den Aufstieg in die Zweite Bundesliga beschert. Wortmann entschließt sich dann aber, lieber in Münster Soziologie zu studieren. 1983 geht er nach München an die Hochschule für Fernsehen und Film, belegt das Fach Regie. Erfahrungen macht er auch als Austauschstudent in London am Royal College of Art. Von 1991 an dreht er Filme, die zum großen Teil Millionen Menschen in die Kinos locken, wie "Kleine Haie", "Der bewegte Mann", "Das Wunder von Bern", "Deutschland. Ein Sommermärchen".

Auszeichnungen: Wortmann bekommt zahlreiche Preise, hier eine Auswahl: Bambi (1994) und Deutscher Filmpreis in den Kategorien Bester Film und Beste Regie (1995) für "Der bewegte Mann", Bayerischer Filmpreis (2003) für "Das Wunder von Bern", Adolf Grimme Preis (2007) für "Deutschland. Ein Sommermärchen", Askania Award (2010).

Aktuell: Im Kino läuft derzeit Wortmanns Culture-Clash-Komödie "Contra". Gerade erschienen ist sein Roman: "Es gilt das gesprochene Wort" (Ullstein).

Privat: Sönke Wortmann ist mit der Schauspielerin Cecilia Kunz verheiratet. Das Paar lebt mit ihren drei Kindern in Düsseldorf.