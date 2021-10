Name: James Geoffrey Ian Norton

Geboren am 18. Juli 1985 in London.

Ausbildung: Norton begann im Alter von 15 Jahren, am Stephen Joseph Theatre in Scrborough mitzuspielen. Er studierte zunächst Theologie am Fitz-william College in Cambridge, wo er Mitglied des "Marlowe Society"-Theaterclubs war. Anschließend ging er zur Royal Academy of Dramatic Art, einer renommierten Schauspielschule in London. Kurz vor seinem Abschluss gab er sein Schauspieldebüt in dem Coming-of-Age-Drama "An Education" ("Eine Ausbildung"), wo er Carey Mulligans Freund mimte.

Karriere: Bekannt wurde James Norton durch seine Mitwirkung an den britischen Fernsehserien "George Gently" (2012), "Happy Valley" (seit 2014) und "Grantchester" (2014 bis 2016). Für seine Rolle des Ex-Sträflings Tommy Lee Royce in "Happy Valley" wurde er 2015 für einen British Academy Television Award nominiert. Es folgten die Kinofilme "Hampstead Park" (2017), "Little Women" (2019) und "Mr. Jones" (2019, "Red Secrets – Im Fadenkreuz Stalins").

Privat: James Norton ist seit 2017 mit Schauspielkollegin Imogen Poots liiert. teu