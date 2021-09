BIOGRAFIE

Name: Carlo Ljubek

Geboren: am 21. Mai 1976 in Bocholt.

Theater, Film und Fernsehen: Während seiner Schauspiel-Ausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule hatte Ljubek bereits erste Auftritte an den Münchner Kammerspielen. Nach seinem Abschluss bekam er 2002 ein Gastengagement am Staatstheater Wiesbaden. 2007 wechselte er, mit einem festen Vertrag ausgestattet, an das Schauspielhaus Köln. Seit 2013 ist er Teil des Ensembles des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg. Ljubek ist auch in zahlreichen Film- und Fernsehrollen zu sehen. Einmal unternahm er dabei sogar 2004 wieder einen kleinen Ausflug in die Fußball-Welt, mit der Komödie "Männer wie wir". Vor allem in den letzten Jahren machte Ljubek auf sich aufmerksam, etwa 2017 an der Seite von Jella Haase mit dem Fernsehfilm "Das Leben danach", der das Unglück auf der Loveparade 2010 thematisiert. Auch sein Einsatz als Kommissar in der Schwarzwald-"Tatort" -Episode "Damian" brachte ihm positive Kritiken.

Aktuell: "Auf dünnem Eis" am 20. September um 20.15 Uhr im ZDF (kl. Foto).

Preise: 2017 erhielt er den Theaterpreis Hamburg für seine Darstellung des Dorfrichters Adam in "Der zerbrochene Krug".

Privat: Carlo Ljubek wohnt mit seiner Lebensgefährtin, der Schauspielerin Maja Schöne ("Dark"), und ihrer gemeinsamen Tochter in Hamburg.