BIOGRAFIE

Name: Dr. Susanne Dyrchs

Geboren 1978 in Köln.

Werdegang: Nach dem Abitur studierte Dyrchs Rechtswissenschaften, Philosophie und internationale Beziehungen in Köln, London und New York. Sie ging nach Vietnam, war dort für die Friedrich-Ebert-Stiftung und später in New York für die Vereinten Nationen tätig. Heute arbeitet sie als Strategieberaterin; im Rahmen dieser Tätigkeit war sie für das Welternährungsprogramm in Bangladesch oder das World Economic Forum in der Schweiz im Einsatz.

Das Buch: "Wir-Zeit. Eine Familie auf der Reise zu sich selbst", Ludwig Verlag, 272 Seiten, 18 Euro.

Privat: Susanne Dyrchs lebt mit ihrem Mann Chris und ihren drei Söhnen seit 2019 in Tofino.