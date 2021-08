BIOGRAFIE

Name: Pia Volk

Geboren 1978 im Umland von Frankfurt am Main.

Werdegang: Volk studiert Geografie und Ethnologie in Heidelberg und Australien. In Leipzig belegt sie außerdem ein Journalistik-Studium. Seit 2011 arbeitet sie als freie Journalistin, schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Barbara und Das Magazin. 2014 erscheint ihr Buch "Mama, sind wir bald da?", in dem sie von den Reisen mit ihrem Sohn erzählt.

Aktuell: "Deutschlands schrägste Orte. Ein Fremdenführer für Einheimische", mit Illustrationen von Lukas Wossagk (C.H. Beck, 256 Seiten, 20 Euro).

Privat: Pia Volk lebt mit ihrem Sohn in Leipzig.