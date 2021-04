BIOGRAFIE

Name: Collien Ulmen-Fernandes

Geboren am 26. September 1981 in Hamburg.

Eltern: Ihr Vater stammt aus Indien, ihre Mutter ist Deutsche mit ungarischen Wurzeln.

Werdegang: Bereits mit 15 zieht sie von zu Hause aus und beginnt, in Werbefilmen zu modeln. Sie nimmt Tanzunterricht und schließt auch eine klassische Ballettausbildung in Hamburg und London ab. Mit 19 wird sie Moderatorin von "Bravo TV", es folgen Auftritte bei Sendern wie Viva, RTL II, Vox und MTV. Von 2003 an ist sie auch als Schauspielerin in Fernsehserien und Kinofilmen zu sehen. Seit der Geburt ihrer Tochter 2012 beschäftigt sie sich auf vielen Gebieten mit Erziehungsfragen. Ihre Reportage "Rabenmütter oder Super Moms" kommt am 6. Mai auf ZDFneo.

Privat: Collien Ulmen-Fernandes lebt mit ihrem Mann, dem Schauspieler Christian Ulmen, und ihrer Tochter in Potsdam.

Aktuell: Als Ärztin Dr. Jessica Delgado ist sie am 4. April um 20.15 Uhr erstmals auf dem ZDF-"Traumschiff" zu sehen.