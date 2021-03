BIOGRAFIE

Name: Wolfgang Niedecken

Geboren am 30. März 1951 in Köln

Ausbildung: 1962 bis 1970 wohnte Niedecken im Konvikt St. Albert und besuchte das Gymnasium. In dem katholischen Internat in Rheinbach südlich von Bonn kam es zu sexuellen Übergriffen und Gewalt der Patres. Ohne Abitur studierte Niedecken ab 1970 freie Malerei an den Kölner Werkschulen und schloss das Studium 1974 mit dem Examen ab.

Musiker: Erste Schülerbands (z.B. "The Convikts", "Troop") in den 60ern. 1976, als Zivildienstleistender, schrieb er seinen ersten kölschen Songtext: "Leev Frau Herrmanns", den er nun zu seinem Geburtstag erstmals veröffentlicht hat. 1976 erste Proben mit der noch namenlosen Freizeitcombo, die im Juli 1977 unter ihrem heutigen Namen BAP (Kölsch für "Vater") erstmals auftrat. 1979 Durchbruch gleich mit der ersten LP. Niedeckens Texte sind stark von Bob Dylan geprägt. 23 Studio- und 8 Live-Alben, 19 in den Top 10, elf mal Nummer 1 in den Charts. BAP hat mehr als 5,9 Millionen Tonträger verkauft und ist damit eine der Bands mit den meisten verkauften Tonträgern in Deutschland.

Engagement: Niedecken rockt seit Jahren gegen rechts, setzt sich für ehemalige Kindersoldaten in Afrika ein und ist Botschafter von World Vision. Dafür 2013 Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.

Familie: Erste Ehe mit Frau Carmen (1983-1992); mittlerweile seit fast 30 Jahren mit Tina Niedecken verheiratet. Zwei Söhne, Severin und Robin, und zwei Töchter, Jojo und Isis.

Aktuell: Geburtstagsedition des BAP-Albums "Alles fließt" inkl. neuer Lieder. / Buch: "Wolfgang Niedecken über Bob Dylan" / Biografie: "70 Jahre – Für ’ne Moment" und "Zugabe" in einem Band mit neuem Vorwort / Dokumentation: "Alles ist im Fluss. Wolfgang Niedecken zum 70." am Sonntag, 28.3 um 23.45 Uhr im ZDF. Anschließend in der ZDF-Mediathek (bis 4. April). / Live: Im Oktober und November 2022 in Heilbronn, Stuttgart, Frankfurt, Karlsruhe und Mannheim. lex