BIOGRAFI

Name: Aylin Tezel

Geboren am 29. November 1983 in Bünde (Nordrhein-Westfalen)

Werdegang: Nach ihrem Abitur schafft sie die Aufnahmeprüfung an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Die Ausbildung bricht sie aber ab. Von 2007 an steht sie immer häufiger vor der Kamera. Einem breiten Publikum wird sie durch Filme wie "Almanya – Willkommen in Deutschland", "Am Himmel der Tag" und "Der Club der singenden Metzger" bekannt. Von 2012 bis 2020 spielt sie an der Seite von Jörg Hartmann im Dortmunder "Tatort"-Ermittler-Team. Auch international wird sie gebucht, beispielsweise für die kanadische Serie "X Company". Auf dem Filmfestival Max Ophüls präsentiert sie im vergangenen Jahr mit dem Kurzfilm "Phoenix" eine eigene Regie- und Drehbucharbeit.

Preise: Mit dem Deutschen Schauspielpreis wird sie 2013 für "Am Himmel der Tag" und 2015 für "Kleine Schiffe" ausgezeichnet. 2020 erhält sie den Bayerischen Fernsehpreis für "Der Club der singenden Metzger".

Aktuell: Die sehenswerte Krimi-Serie "Unbroken" ist am 23. und 24. Februar von 21.45 Uhr an auf ZDFneo zu sehen (jeweils drei Folgen). Alle sechs Folgen sind schon jetzt in der ZDF-Mediathek abrufbar.