BIOGRAFIE

Name: Max von Thun.

Geboren am 21.2.1977 in München.

Familie: Sein Vater ist der Schauspieler Friedrich von Thun, seine Mutter die Modedesignerin Gabriele "Yella" Bleyler.

Werdegang: Max von Thun wirkt in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit, dazu zählen"Tatort"-Krimis, Komödien wie "Für Emma und ewig" und Dramen wie "Treibjagd im Dorf". Demnächst wird er in einer Fortsetzung des Kinoerfolgs "Immenhof" zu sehen sein. Mit Jessica Schwarz stellt er das Ermittler-Duo in der ZDF-Reihe "Schwarzwaldkrimi", von der gerade ein neuer Zweiteiler abgedreht wurde.

Auszeichnung: 2005 bekommt er den Publikumspreis der "Goldenen Romy" als "Beliebtester männlicher Shootingstar".

Bücher:Den ersten Auftritt hatte der "Sternenmann" in Kinderliedern, die von Thun für seinen Sohn schrieb. Dann wurde aus der Figur ein Bilderbuch-Held (2018). "Der Sternenmann und das große Abenteuer" (arsEdition, 14 Euro) erscheint am 26. Oktober.

Privat: Max von Thun und sein Sohn Leo leben in München