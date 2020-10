BIOGRAFIE

Name: Jonas Nay

Geboren am 20. September 1990 in Lübeck.

Werdegang: Seine Schauspielkarriere beginnt 2004 durch eine Zeitungsanzeige. Gesucht wird ein Hauptdarsteller für die Kinder- und Jugendserie "4 gegen Z". Nay bekommt die Rolle. Nach dem Abitur macht er mit dem preisgekrönten Fernsehfilm "Homevideo" auf sich aufmerksam. Filmauftritte hat er in den folgenden Jahren unter anderem in dem Thriller "Die Frau von früher", dem Drama "Hirngespinster" und dem Geschichtsdrama "Tannbach – Schicksal eines Dorfes". Seit 2015 spielt er die Hauptrolle in der "Deutschland"-Reihe. Neben der Filmarbeit beschäftigt sich Jonas Nay viel mit Musik. Er hat Filmkomposition studiert und gerade den Bachelor of Arts im Hauptfach Jazz-Piano gemacht. Außerdem ist er Sänger der Band "Pudeldame".

Preise: Nay wurde unter anderem mit dem Grimme-Preis, dem Bayerischen Filmpreis als bester Nachwuchsdarsteller und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Privat: Jonas Nay lebt in Lübeck.