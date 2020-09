BIOGRAFIE

Name: Nora Krug

Geboren: 1977 in Karlsruhe

Werdegang:Nach ihrem Abi in Karlsruhe zog sie nach Großbritannien und studierte Performance Design am Liverpool Institute for Performing Arts. Anschließend ging sie zum Studium (Dokumentarfilm und Illustration) an die Berliner Universität der Künste, machte dort ihren Abschluss als Diplom-Designerin. In New York besuchte sie ab 2002 die School of Visual Arts und belegte das Fach Illustration as a Visual Essay. Nora Krug arbeitet heute unter anderem für die New York Times.

Buch:Ihre Graphic Memoir "Heimat – Ein deutsches Familienalbum" (Penguin Verlag) ist auch in zahlreichen anderen Ländern erschienen. Unter anderem wurde das Buch in Deutschland mit dem Evangelischen Buchpreis, in England mit dem Illustrator of the Year Award und in den USA mit dem National Book Critics Circle Award ausgezeichnet. Krug ist für den Deutschen Jugendliteraturpreis (Sonderpreis Neue Talente) nominiert. Die Preisträger werden auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober bekannt gegeben.

Privat:Nora Krug lebt in Lefferts Gardens, Brooklyn, New York. Auch ihr Mann ist Illustrator. Die beiden haben eine Tochter.