BIOGRAFIE

Name: Elisabeth Herrmann

Geboren: 1959 in Marburg an der Lahn

Werdegang:Als 15-Jährige beginnt Elisabeth Herrmann eine Lehre als Bauzeichnerin. Danach macht sie erst das Fachabitur im Bereich Bauwesen, später erlangt sie auf dem Abendgymnasium in Frankfurt am Main die Allgemeine Hochschulreife. In Berlin beginnt Elisabeth Herrmann zu studieren, arbeitet aber gleichzeitig als Radio- und Fernsehjournalistin. 2005 erscheint ihr erster Kriminalroman "Das Kindermädchen", der Zwangsarbeit während des Nationalsozialismus zum Thema hat.

Das Buch ist der erste Band der mittlerweile sechsteiligen Joachim-Vernau-Reihe und bringt ihr den Durchbruch als Schriftstellerin von Kriminalromanen. Mehrere davon werden verfilmt, wobei Herrmann auch die Drehbücher schrieb. Im Fernsehen spielt Jan Josef Liefers den Helden ihrer Bücher, gerade sind die Dreharbeiten für ihren letzten Vernau-Krimi "Requiem für einen Freund" (Goldmann Verlag, 280 Seiten, 10 Euro) gestartet. Elisabeth Herrmann schreibt auch Jugendromane wie "Zartbittertod" und "Die Mühle".

Preise: Im Jahr 2011 bekommt Herrmann den Radio- Bremen- Krimipreis. Ein Jahr später wird sie für "Zeugin der Toten" mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet.

Privat: Elisabeth Herrmann lebt mit ihrer Tochter in Berlin.