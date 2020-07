Name: Werner Stengel

Geboren am 22. August 1936 in Bochum, ist Ingenieur und hat sich auf Fliegende Bauten, insbesondere Achterbahnen spezialisiert. Sein Ingenieurbüro hat mittlerweile über 800 Achterbahnen, 500 Karusselle und 30 Riesenräder für fast alle Freizeitparks dieser Welt geplant. Darunter beispielsweise den Blue Fire für den Europapark Rust, die GeForce Bahn im Holiday Park und den Colossos im Heide Park Soltau. Seine Bahnen stehen zudem in den großen Parks der USA, in Südkorea, aber auch im kleinen, aber feinen Vergnügungspark Liseberg in Westschweden. Die Universität Göteborg verlieh ihm 2005 für seine Ingenieurleistungen den Ehrendoktor. In Deutschland erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Stengel ist verheiratet, hat drei Töchter und vier Enkel.