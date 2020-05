Name: Professor Dr. Dr. Michael Welker

Geboren am 20. November 1947 in Erlangen, aufgewachsen in Berlin.

Familienstand: verheiratet, zwei erwachsene Töchter

Ausbildung: Studium der evangelischen Theologie und der Philosophie in Heidelberg und Tübingen. Promotion in beiden Fächern. Habilitation über den amerikanischen Mathematiker und Philosophen Alfred North Whitehead.

Wissenschaftlicher Werdegang: 1991 bis 2013 Inhaber des Lehrstuhls für Systematische Theologie an der Universität Heidelberg. Nach der Emeritierung Direktor des des Forschungszentrums Internationale und Interdisziplinäre Theologie (FIIT) in Heidelberg.

Auszeichnungen: Universitätsmedaille der Universität Heidelberg. 2016: Karl-Barth-Preis. 2019: Einladung zu den Gifford-Lectures an die Universität Edinburgh. In Fachkreisen gilt das als der "Nobelpreis" für Theologen.