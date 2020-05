Name: Javier Ángel Encinas Bardem.

Geboren am 1. März 1969 in Las Palmas de Gran Canaria.

Familie: Bardem stammt aus einer Schauspielerfamilie: Seine Großeltern, seine Mutter und seine beiden Geschwister sind bzw. waren Schauspieler.

Leben vor dem Film: Vor seiner Kino-Karriere spielte er in Madrid Rugby, als Junior war er Mitglied der spanischen Rugby-Nationalmannschaft. Zudem studierte Bardem Malerei.

Sehenswerte Filme mit Bardem: "No Country for Old Men" von Ethan und Joel Coen, "Vicky Cristina Barcelona" von Woody Allen, "Eat Pray Love" mit Julia Roberts und "James Bond 007 – Skyfall" von Sam Mendes.

Auszeichnungen: 2001 eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller – als erster spanischer Schauspieler überhaupt – für "Before Night Falls". 2008 einen Golden Globe und den Oscar als Bester Nebendarsteller in "No Country for Old Men".

Privat: Bardem ist seit 2010 mit der Schauspielerin Penélope Cruz verheiratet und hat zwei Kinder mit ihr. lex