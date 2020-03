Name: Moritz Alexander Sachs.

Geboren am 13. August 1978 in Köln.

Leben im TV: Seit Folge 1 spielte er Klaus Beimer in der "Lindenstraße" – da war Sachs sieben Jahre alt. In den letzten Jahren weitere kleinere TV-Auftritte in Tatorten, bei Soko Köln oder bei Let’s Dance.

Ausbildung: Neben der Schauspielerei hat Sachs Jura studiert. Er ist zudem Regieassistent und Veranstalter des Kurzfilmfestivals "shnit" in Köln.

Aktuell: Seit gestern auf dem Markt ist Sachs’ Biografie "Ich war Klaus Beimer: Mein Leben in der Lindenstraße".

Privat: Sachs lebt mit seiner Freundin, der Choreographin Sabine Lindlar, in Köln-Niehl.