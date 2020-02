BIOGRAFIE

Name: Anna Maria Mühe

Geboren am23. Juli 1985 in Ost-Berlin; aufgewachsen in Berlin, Wien und Hamburg.

Familie: Anna Maria Mühe stammt aus einer Künstlerfamilie. Sie ist Tochter der Schauspieler Jenny Gröllmann und Ulrich Mühe, Stieftochter der Schauspielerin Susanne Lothar.

Ausbildung: Erste Filmrolle schon während der Schulzeit ("Große Mädchen weinen nicht"); nach dem Abi Schauspiel- und Gesangsausbildung.

Filme und Preise: Mühe hat in über 60 Filmen und Serien mitgespielt. Sie war 2012 der "Shooting Star" der "European Film Promotion", erhielt 2013 den "Berliner Bär" und 2016 einen "Bambi" als beste Schauspielerin National.

Privat: Mühe war von 2009 bis 2016 liiert mit dem Regisseur Timon Modersohn. Sie haben eine Tochter. Mühe wohnt in Berlin-Prenzlauer Berg.