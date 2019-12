BIOGRAFIE

Name: Dietmar Hopp

Geboren am 26. April 1940 in Heidelberg

Ausbildung: Hopp wuchs in Hoffenheim in einer Lehrerfamilie auf und machte sein Abitur 1959 am Sinsheimer Gymnasium. Ab 1960 studierte er Nachrichtentechnik (Informatik) an der TU Karlsruhe. Er schloss das Studium 1965 als Diplom-Ingenieur ab.

Karriere: Sie begann 1966 als Systemberater bei IBM in Mannheim. Gemeinsam mit Hasso Plattner, Claus Wellenreuther, Klaus Tschira und Hans-Werner Hector gründete Hopp 1972 die Firma "Systemanalyse und Programmentwicklung", die heutige SAP, die seit 1988 an der Börse ist. Ab 1977 war Hopp gemeinsam mit Plattner SAP-Vorstandssprecher, Vorsitzender des Aufsichtsrates (1998 bis 2003) und Aufsichtsratsmitglied (1998 bis zu seinem Austritt im Mai 2005).

Engagement: 1995 gründete Hopp die gemeinnützige Dietmar-Hopp-Stiftung, die bis heute knapp 800 Millionen Euro in die Bereiche Medizin, Sport, Soziales und Bildung – überwiegend in der Metropolregion Rhein-Neckar – ausgeschüttet hat.

Privat: Gemeinsam mit seiner Frau Anneliese, die er 1967 auf dem Heidelberger Schloss heiratete, lebt er in Walldorf. Die beiden Söhne Oliver (*1973) und Daniel (*1981) sind längst ins Hoppsche Imperium eingebunden. Oliver Hopp leitet auch das Golf-Resort in Terre Blanche/Südfrankreich, Daniel Hopp ist Geschäftsführer der Mannheimer SAP Arena. Dietmar Hopp erfreut sich an zwei Enkelkindern. jog