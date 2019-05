BIOGRAFIE

Name: Carolin Kebekus

Geboren am 9. Mai 1980 in Bergisch Gladbach, aufgewachsen in Köln.

Ausbildung: Nach dem Abi ein Praktikum bei der RTL-Comedyshow "Freitag Nacht News" (1999), bei der sie gelegentlich als Sketch-Darstellerin aushalf. Mitproduzent Hugo Egon Balder brachte sie dazu, Schauspielunterricht zu nehmen.

Karriere: 2011 erstes Soloprogramm "Pussy Terror" auf Tournee, seit 2013 regelmäßig in der "heute-show". Ihre Comedyshow "Pussy Terror TV" läuft seit 2015.

Auszeichnungen: Kebekus sammelt Auszeichnungen wie andere Frauen Schuhe, unter anderem hat sie schon sechs Mal den Deutschen Comedypreis eingeheimst. 2019 auch den Radio Regenbogen Award.

Privat: Kebekus lebt in Köln und liebt den Karneval.