Name: Devid Striesow - die ungewöhnliche Schreibweise seines Vornamens verdankt er seinen atheistischen Eltern, die den Namen von der biblischen Schreibweise David absetzen wollten.

Geboren am 1. Oktober 1973 in Bergen auf Rügen; aufgewachsen in Rostock.

Ausbildung: Nach der Schule begann Striesow eine Ausbildung zum Goldschmied in Berlin. 1989 kam der Mauerfall dazwischen; danach holte er sein Abitur nach.

Studium: Zunächst Musik. Nach dem Zivildienst Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin. Zu seinem Abschlussjahrgang 1999 gehörten Lars Eidinger, Nina Hoss, Mark Waschke und Fritzi Haberlandt.

Theater: Erste Rollen am Deutschen Schauspielhaus Hamburg und am Düsseldorfer Schauspielhaus.

Film: Kinodebüt im Jahr 2000 in "Kalt ist der Abendhauch" (Regie: Rainer Kaufmann). "Die Fälscher", in dem er eine Nebenrolle hatte, wurde 2008 mit dem "Oscar" als Bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet. 2015 spielte er Hape Kerkeling in "Ich bin dann mal weg".

Tatort: Von 2013 bis Januar 2019 ermittelte Striesow als Tatort-Kommissar Jens Stellbrink in Saarbrücken.

Privat: Striesow ist mit seiner Managerin Ines Ganzberger verheiratet. Die beiden haben einen Sohn und leben in der Uckermark. Drei weitere Kinder aus einer früheren Beziehung und einer Ehe. lex