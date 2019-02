Name: Suheil Fadél - sein Künstlername Rafik Schami bedeutet: Damaszener Freund.

Geboren am 23. Juni 1946 in Damaskus

Beruf: Schriftsteller/promovierter Chemiker

Lebensweg: Schami war bereits früh schriftstellerisch tätig, in Deutschland wurde daraus eine große Karriere. Doch zunächst nahm Schami zahlreiche Jobs an, um sein Studium zu finanzieren, in der Freizeit betreute er winters in Heidelberg gemeinsam mit Wolfgang Stather Obdachlose im Collegium Academicum, gründete mit ihm zusammen eine Art Lohnsteuerhilfeverein für Gastarbeiter, später einen Eine-Welt-Laden.

Aktuelle Veranstaltung: Über die Heidelberger Zeit mit Wolfgang Stather wird Schami am 21. Februar im Karlstorbahnhof berichten.

Erfolge: Seit 1982 Autor vieler Romane - darunter "Sophia oder Der Anfang aller Geschichten", "Die dunkle Seite der Liebe". Auszeichnungen: aktuell 36, darunter Hesse-Preis, Heidelberger Leander.

Hilfsprojekt: Das Projekt Schams ermöglicht 1500 Flüchtlingskindern in der Türkei und im Libanon den Schulbesuch. Der Verein zahlt Bücher, Kleider, Medikamente und die Gehälter: http://www.schams.org