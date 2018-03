Name: Günther Johannes Jauch

Geboren am 13. Juli 1956 in Münster; Jauch wuchs im Berliner Villenviertel Lichterfelde-West auf.

Ausbildung: Nach dem Abitur am altsprachlichen Berliner Gymnasium Steglitz Jurastudium in Berlin. 1975 wechselte er an die Deutsche Journalistenschule in München; 1977 Abschluss. Anschließend Studium Politik und Neuere Geschichte in München.

Radio: Sportmoderator beim BR; Von 1985 bis 1989 moderierte Jauch gemeinsam mit Thomas Gottschalk die B3-Radioshow.

Fernsehen: Ab 1982 mehrere Stationen: Live aus dem Alabama, Sag die Wahrheit, Na siehste!, Das aktuelle Sportstudio, stern TV, und seit 1999 "Wer wird Millionär?", Sonntagabend-Talk "Günther Jauch".

Auszeichnungen: 1998 Bayerischer Fernsehpreis für die Moderation des "Torfalls von Madrid" im Champions-League-Spiel Real Madrid gegen Borussia Dortmund (mit Marcel Reif); Deutscher Fernsehpreis 2006 für ein Prominenten-Special von Wer wird Millionär? mit Hape Kerkeling als Beste Unterhaltungssendung.

Familie: Mit seiner Frau Dorothea Sihler, einer Krankengymnastin,und vier Kindern lebt er seit den 1990er Jahren am Heiligen See in Potsdam. Das Paar hat zwei leibliche Kinder und adoptierte zwei aus Russland stammende Waisenkinder.

Winzer: Weingut von Othegraven an der Saar gehörte Jauchs Vorfahren seit 1805.

Engagement: Verwendet einen Teil seines Vermögens für gemeinnützige Zwecke (z.B. Wiederaufbau des Fortunaportals am Potsdamer Stadtschloss).