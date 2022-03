Mainz (dpa/lrs) - Fünft- bis Zehntklässler in Rheinland-Pfalz sollen befähigt werden, besser mit Stress und psychischen Belastungen umzugehen. "Unser Ziel ist es, in den kommenden vier Jahren ein Schulprogramm zu entwickeln, das sich nachhaltig positiv auf die mentale Gesundheitskompetenz unserer Schülerinnen und Schüler auswirkt und flächendeckend in ganz Rheinland-Pfalz einsetzbar ist", kündigte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz an.

Kinder und Jugendliche "sollen wissen, wie sie Anzeichen von Stress und psychischen Problemen erkennen und bewältigen und sich bei Bedarf die adäquate Hilfe suchen können", sagte Hubig. Das Projekt mit den Namen BEWARE - als Abkürzung für Bewusstsein, Aufklärung und Resilienz - wird vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung entwickelt und wissenschaftlich evaluiert.

Der Start ist für September an einem Gymnasium in Bad Dürkheim und einer Realschule plus geplant. Nach zwei Jahren sollen zehn weitere Schulen dazu geholt werden und das Programm nach vier Jahren flächendeckend ausgerollt werden. Das Projekt wird vom Bündnis der Gesetzlichen Krankenkassen mit rund 450.000 Euro finanziert. Das Tabuthema müsse entstigmatisiert werden und Jugendliche anderes damit umgehen, weil die Belastungen immer größer würden, sagte der Beauftragte der Kassen, Udo Hoffmann, von der AOK.