Rund 90 Mal wurden von Juli 2020 bis Dezember 2021 an hessischen Schulämtern Widersprüche gegen Schulnoten eingelegt. Das ergab eine Anfrage des FDP-Fraktionsvorsitzenden im hessischen Landtag, René Rock, an das Kultusministerium in Wiesbaden. Der Unterricht und die Notenvergabe hätten in der Corona-Pandemie vor besonderen Herausforderungen gestanden, erklärte Rock. Bei den Noten könnte es zur Diskrepanz zwischen erwarteter und erhaltener Bewertung kommen.