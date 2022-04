Ein Schwamm liegt an der Schultafel.

Mainz (dpa/lrs) - Die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine werden nach Angaben des Bildungsministeriums in Regelklassen integriert, bekommen Deutsch-Intensivkurse und werden in Fächern wie Musik, Sport und Kunst unterrichtet. Zugleich könnten sie digital an Lernangeboten aus der Ukraine teilnehmen.

Stichtag für die aktuellen Zahlen war der 4. April, an dem 3545 aus der Ukraine geflüchtete Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz registriert waren. Gut 1400 von ihnen waren an einer Grundschule angemeldet.

