> Auf den historischen Bierkeller besonders aufmerksam geworden war der Hobby-Historiker Martin Kress. Wie wohl viele anderen Passanten auch fragte er sich, was sich eigentlich hinter der zugewachsen Gittertür im Hang am Rand des Spechbacher Wegs in Meckesheim befand. Im Jahr 2018 konnte Kress endlich einen ersten Blick in die tiefe Höhlung werfen. Zusammen mit Grundstücksbesitzer Otto Dressler, dessen Vorfahren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Keller zur Bierkühlung nutzten, betrat er den unheimlichen Stollen im Hügel. Kaum Stehhöhe bot der feuchte Raum damals, denn matschiges Erdreich bedeckte den Boden. Die Länge des Gewölbegangs war kaum abzuschätzen. Kress ließ nicht locker mit dem Ziel, den Keller wieder begehbar zu machen. Und er schaffte es, ein Helferteam für das Vorhaben zu begeistern. Zusammen mit dem Kerweverein und weiteren Arbeitswilligen fand im Januar 2020 ein erster Arbeitseinsatz statt. Schubkarre für Schubkarre wurde die über Jahrzehnte eingeschwemmte Erde hinausgeschafft. Mehr als einen Meter hoch bedeckte die Schicht den Boden. Immer samstags malochten die Ehrenamtlichen. Schließlich waren rund 100 Kubikmeter Erde entfernt und der Keller gereinigt. Dann setzten beim Freiwilligentag im Jahr 2020 Helfer die Natursteinmauer um den Kellereingang instand. Mit Unterstützung örtlicher Firmen wurden Strom und Beleuchtung installiert, das innere Holztor ersetzt, die äußere Zugangstreppe aus Sandsteinen neu gebaut und mit Handlauf versehen sowie die Böschung bepflanzt. Nun wurde das gelungene Gemeinschaftswerk der Öffentlichkeit vorgestellt. IAH