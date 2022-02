Gleich mehrere Unfälle mit rund 50.000 Euro Schaden hat eine betrunkene Autofahrerin verursacht. Die 62-Jährige fuhr in St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit zwei Promille Alkohol, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Unter anderem stieß sie mit ihrem Wagen am Donnerstagmittag mit dem Gegenverkehr zusammen, streifte mehrere Leitplanken und überfuhr einen Leitpfosten. Obwohl ihr Reifen dabei kaputtging, fuhr die Frau weiter. Laut Polizei wurde niemand verletzt.