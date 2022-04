Eine angebliche Kanzlei namens Schmidt und Kollegen verschickt derzeit massenhaft betrügerische Forderungsschreiben im Zusammenhang mit einer angeblichen Gewinnspielanmeldung. Davor warnte die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, die nach eigenen Angaben zahlreiche Anfragen von Bürgern bekommen hat, in einer Mitteilung am Donnerstag. Die Empfänger werden demnach in dem Schreiben mit der Überschrift "Vorgerichtliche Mahnung" aufgefordert, rund 290 Euro zu bezahlen.