Bensheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Am Donnerstag war es in Bensheim (Kreis Bergstraße) mutmaßlich zu einem Kampf zwischen dem 36-Jährigen und seiner 37 Jahre alten Ehefrau gekommen. Dabei erlitt die Frau tödliche Stichverletzungen, der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Nach den bisherigen Ermittlungen soll die 37-Jährige den von ihr getrennt lebenden Mann in dessen Wohnung aufgesucht und angegriffen haben. Die Polizisten fanden ein Messer, das möglicherweise die Tatwaffe ist.

Pressemitteilung