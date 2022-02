Nach einem schweren Unfall im Landkreis Ludwigsburg ist eine 74-Jährige gestorben. Sie erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 76-Jähriger an der Einmündung einer Landesstraße bei Murr am Mittwoch ein anderes Auto beim Abbiegen übersehen. Die Frau saß als Beifahrerin im Wagen.