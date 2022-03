Der vergleichsweise milde und nasse Winter hat dem Baum-Nachwuchs in den hessischen Wäldern gut getan. Der sogenannte Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeige, dass das allgemein pflanzenverfügbare Wasser bis 25 Zentimeter Tiefe in ganz Deutschland zu 100 Prozent gesättigt sei, erklärte eine Sprecherin des Landesbetriebs HessenForst auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Das sind gute Nachrichten für unser Pflanzungen und für die kleinen Bäume in der Naturverjüngung. So darf es das ganze Jahr über weitergehen."