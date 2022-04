Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir stellt Unterstützung für Hessens Unternehmen wegen der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges in Aussicht. "Die aktuellen Krisen - die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine - haben massive Auswirkungen auf Lieferketten, Energie- und Rohstoffpreise sowie wirtschaftliche Stabilität", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch anlässlich der Vorstellung WIBank-Bilanz. Mit der WIBank sehe man sich gewappnet für die Bewältigung der Ukraine-Krise. Man prüfe gemeinsam mit der Förderbank, "wie wir entsprechende Hilfen für Unternehmen auf den Weg bringen können".