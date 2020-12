So viele Leute wie noch nie stecken sich mit dem Coronavirus an. Geschäfte müssen schließen, Schulen bleiben leer. Doch die Impfung gegen Corona soll diese verrückten Zeiten bald beenden.

In manchen Ländern wird bereits geimpft, zum Beispiel in Großbritannien, den USA und Kanada. Dort wurde ein Impfstoff zugelassen. In Deutschland ist das noch nicht möglich. In der Gemeinschaft der Europäischen Union wird der Impfstoff noch geprüft. Am Dienstag hieß es nun: Der Impfstoff soll am 21. Dezember für Deutschland und die EU zugelassen werden.

Wenige Tage später soll das Impfen losgehen. Zuständig für das Thema ist in der Regierung der Gesundheitsminister Jens Spahn. Er sagte: Ziel sei es, in Deutschland noch in diesem Jahr mit dem Impfen zu beginnen. Gerade am Anfang ist aber noch Geduld gefragt. Denn es gibt nicht sofort genug Impfstoff für alle.

Die ersten Impfungen sollen diejenigen bekommen, deren Gesundheit besonders gefährdet ist. Das sind vor allem ältere Leute über 80 Jahre. Außerdem sollen anfangs die geimpft werden, die mit den älteren Leuten Kontakt haben. Das sind etwa Pflegerinnen und Pfleger in Altenheimen und Kliniken. Genau geklärt ist das alles noch nicht.

Bis ein Großteil der Leute in Deutschland geimpft ist, könnte es bis zum Sommer dauern. Normalerweise geht man dafür zu seinem Hausarzt. Wenn das sehr viele Leute auf einmal machen, könnte es aber Probleme geben. Deshalb werden in vielen Städten Impfzentren eingerichtet. Das können etwa größere Hallen oder auch Stadien sein. Also Orte, die viele Leute mit Abstand besuchen können.

Damit es dort kein Gedrängel gibt, sollen die Leute vorab einen Impftermin bekommen. Es soll auch Leute geben, die etwa in Altenheime und Krankenhäuser fahren, um dort zu impfen.