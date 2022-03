Die seit Beginn der Woche gesperrte Bundesstraße 31 ist am Samstagabend wieder für den Verkehr freigegeben worden. Dies teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Die Öffnung des Schienenverkehrs sei am Sonntagmorgen nach Überprüfung aller betroffenen Oberleitungen und Gleise erfolgt, so ein Sprecher der Deutschen Bahn.