Bad Rappenau. (jubu) Der Brand war rasch gelöscht, am Fahrzeug entstand dennoch Totalschaden: Am Freitag gegen 16.20 Uhr war ein mit zwei Personen besetzter Seat auf der Autobahn A6 zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau in Richtung Heilbronn unterwegs. Plötzlich begann der Wagen zu qualmen anfing.

Der Mann steuerte von der Autobahn herunter und stellte den Wagen im Grünstreifen, unweit der Abfahrt ab. Autofahrer eilten herbei, Mit einem mitgeführten Pulverlöscher versuchten sie noch die Flammen einzudämmen.

"Das hat nicht viel gebracht, da sich das Feuer im Motorraum entwickelte und ohne das Öffnen der Motorhaube nicht gezielt gelöscht werden konnte", berichtete ein Feuerwehrmann vor Ort. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen schnell vor Ort und hatten den Vollbrand im Motorraum rasch unter Kontrolle.

Die Insassen des Seat blieben unverletzt, an ihrem Wagen entstand jedoch Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten war die Abfahrtsspur der A6 Richtung Fürfeld gesperrt, es kam zu Rückstaus.