Helmstadt/Bargen. (pol/jubu) Kurz vor 16.30 Uhr kam es am Dienstag auf der Bundesstraße B292 zwischen Helmstadt und Waibstadt zu einem Auffahrunfall. Nach ersten Informationen der Polizei soll es nur Leichtverletzte geben.

Zum Unfallhergang liegen noch keine Informationen vor.

Feuerwehr, Notarzt- und Rettungswagen sind im Einsatz.

In beide Fahrtrichtungen bildete sich ein enormer Stau, so die Polizei. Der Verkehr wird momentan von der Polizei geregelt und an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Weitere Informationen folgen.