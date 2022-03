Der schwäbische Autozulieferer ElringKlinger hat den Vertrag von Vorstandschef Stefan Wolf vorzeitig um vier weitere Jahre verlängert. Der 60-jährige Wolf steht seit 2006 an der Spitze des Unternehmens. Sein bisheriger Vertrag wäre zum 31. Januar 2023 ausgelaufen. Mit der Vertragsverlängerung gewährleiste der Aufsichtsrat Kontinuität an der Spitze des Konzerns, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) mit. Wolf ist auch Chef des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall.