Nach einem schweren Unfall mit drei Sattelzügen ist die Autobahn 5 in der Nähe des Darmstädter Kreuzes in Richtung Frankfurt am Dienstag gesperrt worden. Nach ersten Berichten sei ein Mensch verletzt worden, teilte die Polizei mit. Feuerwehr, Rettungskräfte, Polizei und auch ein Hubschrauber seien im Einsatz gewesen. Der Unfall habe sich gegen 8.30 Uhr ereignet. Die Autobahn werde in Richtung Frankfurt voraussichtlich für Stunden gesperrt bleiben.